Cérémonie de lacement du Club des hommes d’affaires vietnamiens en République de Corée (VBCK). Photo: VNA

Séoul, 8 juillet (VNA) - Le Club des hommes d’affaires vietnamiens en République de Corée (VBCK) a officiellement vu le jour lors d’une cérémonie organisée dans la soirée du samedi 7 juillet à Séoul.

Étaient présents des centaines d'hommes d'affaires vietnamiens issus des entreprises et des magasins membres ainsi que des représentants de plusieurs entreprises sud-coréennes.

S'exprimant lors de la cérémonie, M. Tran Hai Linh, membre du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et président de VBCK, a déclaré que le club réunissait des entrepreneurs fournissant des produits et/ou services en République de Corée pour leur propre intérêt et celui de la communauté.

Selon lui, ce club a été créé dans le but de façonner un environnement collaboratif, de mener des activités en coopération avec des associations et organisations en République de Corée, et de contribuer au développement socio-économique des deux pays.

Il représentera par ailleurs le milieu des affaires et les hommes d'affaires vietnamiens en République de Corée afin de soutenir et de protéger leurs intérêts légitimes, d'intensifier l’assistance à la promotion du commerce, de l’investissement, du transfert de technologies, de la coopération culturelle et éducative.

L'ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Nguyen Vu Tu, a exprimé l'espoir que VBCK devienne à terme une pépinière d'entrepreneurs vietnamiens. -VNA