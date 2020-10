Photo : Viet Van

Hanoi (VNA) – Le cliché Nôi am anh (Obsession) pris par le photographe Viet Van, du journal Lao Dong (Travail) sera présenté au salon photographique en ligne “Connected World: 2020” du 24 octobre au 31 décembre sur l’adresse : https://lacphoto.org/the-connected-world-2020-virtual-gallery/.

La photo prise est l’image de la fillette de six ans Khanh Hân devant un tableau autour du thème de Covid-19 dessiné par son père, peintre Nguyen Tan Phat. Cette œuvre a été remporté la médaille d’argent au Concours international de photos « Photography of the year 2019 » du magazine australien Better Photography Magazine.

Ce salon est organisé par le centre de photographie de Los Angeles (LACP) et le Musée des Arts Photographiques-MOPA à San Diego, aux Etats-Unis pour refléter des grands changements dans la société dans le monde entier causés par le Covid-19.

Le jury composé par des photographes, des cinéastes, des directeurs créatifs américains a sélectionné 68 clichés pris par 58 photographes dans le monde.

Le LACP va collecter une partie de l’argent depuis la vente aux enchères des photos exposés pour aider de ses membres affectés par la crise causée par le Covid-19.

L’an dernier, le photographe Viet Van, a aussi gagné trois médailles d’argent au Concours international de photos « Photography of the year 2019 » toujours du magazine australien Better Photography Magazine. -VNA