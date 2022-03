L’équipe médicale de l’hôpital Cho Rây en train d’effectuer une intervention chirurgicale complexe en appliquant la méthode mini-invasive Bentall. Photo : CVN

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Service de réanimation et de chirurgie cardiaque de l’hôpital Cho Rây, à Hô Chi Minh-Ville, a récemment annoncé que son équipe médicale avait opéré avec succès un patient atteint d’anévrisme de la racine aortique et de régurgitation aortique sévère grâce à la technique mini-invasive Bentall.Le 23 décembre 2021, le patient Đ.V.T, 49 ans, habitant de la province de Dak Lak (hauts plateaux du Centre), a été admis à l’hôpital Cho Rây à Hô Chi Minh-Ville dans un état d’insuffisance cardiaque au niveau 2-3 en raison d’une régurgitation aortique à long terme, accompagnée d’un anévrisme de la racine aortique.Après avoir examiné l’état du malade, les chirurgiens du Service de réanimation et de chirurgie cardiaque de l’hôpital Cho Rây ont décidé d’effectuer une intervention chirurgicale le 4 janvier 2022.Le médecin Nguyên Thai An, chef du service, a partagé : "Au lieu de choisir la méthode classique, la chirurgie de remplacement de la racine aortique par l’incision médio-sternale chirurgie invasive, grandes incisions, infection facile du sternum... , nous avons opté pour une nouvelle technique qui est la chirurgie mini-invasive par la thoracotomie antérieure droite. Nous avons effectué une chirurgie de remplacement de la racine aortique par la méthode Bentall avec le greffon valvulaire numéro 27, en réinsérant deux trous coronaires. L’opération a duré six heures. Après cette intervention, le patient était dans un état stable et est sorti de l’hôpital après 20 jours. Lors de sa dernière visite de contrôle trois mois après la chirurgie, il était en bonne santé et marchait normalement".Selon le Centre cardio-vasculaire de Cho Rây, la chirurgie de Bentall pour remplacer la racine de l’aorte thoracique ascendante et rattacher deux branches de l’artère coronaire s’effectue selon trois voies d’approche : ouverture de tout le sternum, puis semi-ouverture et ouverture thoracique antérieure droite. Il s’agit d’une technique relativement difficile, nécessitant une grande compétence de la part de l’équipe de chirurgiens.Avant la grande intervention à l’hôpital Cho Rây, les centres cardio-vasculaires du pays ne pratiquaient cette méthode chirurgicale que par l’ouverture totale ou partielle du sternum. C’est ainsi la première fois au Vietnam que cette technique est réalisée avec succès par voie mini-invasive avec l’ouverture thoracique antérieure droite.Cette nouvelle avancée médicale aide les patients à ne pas trop souffrir, ni perdre beaucoup de sang pendant la chirurgie, et donc à raccourcir le temps de récupération post-opératoire. – CVN/VNA