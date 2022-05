Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Après les victoires des équipes de football féminine et masculine du Vietnam contre la Thaïlande leur permettant de conserver leur titre de champion lors des SEA Games, le groupe Sovico leur a offert un an de vol sur toutes les lignes nationales et internationales de Vietjet Air vers le Cambodge, le Myanmar, la Thaïlande, les Philippines, l'Indonésie, Singapour, le Japon, la République de Corée, l'Inde, la Chine, Hong Kong et Taïwan, etc.

Vietjet est un membre à part entière de l'Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le seul site Web d'évaluation de la sécurité et des produits au monde, airlineratings.com, et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en 2018 et 2019.

La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA