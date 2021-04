Hanoi, 5 avril (VNA) - Le ministère de l’Industrie et du Commerce a proposé une circulaire sur les règles d’origines des produits dans le cadre de l’accord de libre-échange Royaume-Uni-Vietnam (UKVFTA).

Photo d'illustration : Bao dau tu

Selon cette circulaire, les exportateurs pourraient être autorisés à déclarer et à certifier eux-mêmes l’origine de leurs produits. Cette auto-certification s’effectuerait sur les lots de marchandises dont la valeur ne dépasserait pas 6.000 euros.Entré en vigueur temporaire depuis le 1er janvier 2021, l’UKVFTA permet de maintenir les conditions économiques conclues dans l’accord commercial signé avec l’Union européenne (EVFTA) après le Brexit. Ce pacte devrait permettre de renforcer les liens commerciaux entre le Vietnam et le Royaume-Uni, l’un de ses partenaires les plus importants en Europe. Le texte encadre également la protection de la propriété intellectuelle et l’indication géographique et encourage la croissance verte et le développement durable.L’ UKVFTA entrera en vigueur officiellement le 1er mai 2021 et aidera le Vietnam à pénétrer plus profondément ce marché important d’Europe. - VOV/VNA