La tempête Noru a provoqué de fortes pluies et des crues soudaines dans de nombreuses régions en Thaïlande. Photo d'illustration : VNA



Bangkok (VNA) - La tempête tropicale Noru a balayé une série de provinces thaïlandaises dès l'aube du 29 septembre, provoquant de fortes pluies et des crues soudaines dans de nombreuses régions.

Le niveau d'eau sur le canal de Lam Takong dans la province de Nakhon Ratchasima a rapidement augmenté après des heures de fortes pluies. Un hôpital de la province a été partiellement inondé, obligeant l'armée à installer des pompes à eau et utiliser des sacs de sable pour empêcher l'eau de pénétrer dans un canal voisin.

Dans la province de Surin, le typhon Noru a généré des pluies diluviennes toute la nuit précédente, causant de graves inondations dans de nombreux districts et affectant des villages, des zones résidentielles ainsi que de nombreuses zones de riziculture et de plantations. Certaines routes sont sous 50 à 70 cm d’eau.

Plusieurs zones de la province de Nakhon Nayok, y compris l’arrondissement du centre-ville de Muang, ont été inondées par des crues soudaines du Parc national de Khao Yai, situé au mont.

Auparavant, dans la province d'Ubon Ratchathani, plus de 4.000 personnes avaient dû être évacuées des villages. Selon des images satellites diffusées par l'Agence de développement des technologies spatiales et de la géo-informatique, des inondations se sont produites dans les bassins des fleuves Chi et Mun, couvrant plus de 65.000 hectares dont environ 38.000 hectares de rizières.

Le typhon avait balayé les Philippines avant de frapper le Vietnam continental, causant de grandes pertes. - VNA