Photo: VNA

Tuyen Quang (VNA) - Dans la matinée du 21 novembre, au régiment 247 dans le district de Yen Son, province de Tuyen Quang (Nord), le ministère de la Sécurité publique, en coordination avec le commandement militaire de la province de Tuyen Quang, la police provinciale et l'Organisation non gouvernemental (ONG) Blue Dragon Children's Foundation, a organisé une cérémonie de réception de 14 citoyens vietnamiens qui sont des victimes de la traite des êtres humains du Myanmar.

Ces 14 victimes ont été secourues et ramenées au Vietnam par l'ONG Blue Dragon Children's Foundation, l'Ambassade du Vietnam au Myanmar et les agences compétentes du Myanmar. Les victimes étaient des habitants des villes et provinces de Hanoï, Lao Cai, Binh Duong, Kien Giang, Yen Bai, Tuyen Quang, Nghe An et Thanh Hoa.

Après leur retour au Vietnam, les victimes ont terminé leur quarantaine au régiment 247.-VNA