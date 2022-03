Tuile émaillée jaune

Hanoï (VNA) - Les tuiles luu ly ont été rendues célèbres par les ouvrages de la Cité impériale de Huê. Cet artisanat renaît aujourd’hui, permettant de restaurer d’anciens bâtiments précieux dans le pays.Les palais et monuments de l’ancienne Cité impériale de Huê, province de Thua Thiên-Huê (Centre), tiennent leur réputation non seulement de leurs valeurs historiques et culturelles mais aussi de leur architecture originale composée de décorations magnifiques sur les toits, les murs, les portes… marquant la majesté et le luxe royaux.Sous la dynastie des Nguyên (1802-1945), les toits de ces ouvrages étaient recouverts de tuiles luu ly (littéralement "tuiles de céramique" émaillées). Il s’agit d’un savoir-faire populaire largement utilisé dans les constructions à Huê. Ces tuiles se divisent en deux catégories que sont hoàng luu ly de couleur jaune et thanh luu ly, verte. Selon les experts, comme les rois portaient des vêtements jaunes - couleur du pouvoir -, leurs palais étaient recouverts par les tuiles hoàng luu ly. Les thanh luu ly étaient dédiées aux ouvrages des mandarins et de la famille impériale.La production des tuiles luu ly nécessite plusieurs étapes. Chaque atelier garde son secret, notamment en ce qui concerne le mélange de l’émail (liquide visqueux donnant la couche vitreuse à la surface des tuiles cuites) pour fabriquer des produits de haute qualité. Cependant, le tourbillon de la vie moderne a peu à peu éteint la flamme qui brûlait alors dans ces ateliers. Aujourd’hui, seules quelques entreprises comme celle de Dang Uyên, située dans le quartier de Xuân Phu à Huê, perpétuent le savoir ancestral.En 2015, cette entreprise a relancé la fabrication de tuiles de céramique émaillées, interrompue depuis de nombreuses années.La fabrication exige la maîtrise d’une technique complexe. La création d’émail doit respecter un cahier des charges très précis afin de donner les couleurs requises aux produits. "L’astuce pour créer le jaune et le vert réside dans la préparation de l’émail selon notre recette. C’est une combinaison d’argile, de kaolin et de couleurs dans une proportion exacte afin d’assurer qu’après la cuisson à 1.200oC, le produit présentera sa couleur caractéristique", partage M. Uyên.Aujourd’hui, la chaîne de production a été rénovée en étant dotée de machines modernes afin d’augmenter le rendement et d’améliorer la qualité des produits. "Après 24 heures de cuisson, on laisse le four refroidir pendant trois jours avant de sortir les tuiles. C’est comme cela qu’elles revêtent leur plus belle couleur et peuvent aussi résister aux épreuves du climat et du temps", dévoile-t-il.