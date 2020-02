Bangkok (VNA) - Les forces de sécurité thailandaises ont abattu dimanche 9 février le militaire qui a semé la panique dans le nord-est de la Thaïlande, faisant au moins 27 morts et 57 blessés.

27 personnes sont mortes dans une tuerie perpétrée par un militaire dans un centre commercial du nord du pays. Photo : VNA



L’assaillant, âgé de 32 ans et identifié par la police comme étant Jakapanth Thomma, a été tué dans le centre commercial Terminal 21de Nakhon Ratchasima, une ville située à plus de 250 km de la capitale Bangkok.



Il serait passé à l’acte à cause d’un différend foncier, a indiqué le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-ocha, qui s’est rendu sur place afin de rencontrer des survivants.



«C’est sans précédent en Thaïlande et je veux que ce soit la dernière fois qu’une telle crise se produit» a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à l’hôpital de Nakhon Ratchasima.



L’agresseur s’était dans un premier temps rendu dans une maison de la ville où il a abattu deux personnes avant de prendre la direction d’une base de l’armée où il a ouvert le feu et s’est emparé d’une arme.



Une vidéo diffusée par la presse locale le montrait ensuite en train de sortir de sa voiture devant un centre commercial avant de tirer plusieurs coups de feu, provoquant des scènes de panique.

L’assaillant a été tué vers 2 heures ce dimanche, a déclaré le chef de la division criminelle de la police, Jirabhob Bhuride, par des commandos d’élite des forces de sécurité au cours d’une opération qui a mobilisé plusieurs centaines d’hommes. - VNA