Photo d'illustration : vinacas.com.vn

Hanoi (VNA) - Récemment, des représentants du groupe vietnamien T&T et du Conseil du coton et de l’anacarde de la Côte d’Ivoire (CCA) ont signé un consensus de coopération stratégique.



Selon ce document, à partir de 2019, le groupe vietnamien T&T achètera un gros volume de noix de cajou brute de la Côte d’Ivoire, et lancera dans ce pays africain un projet d’usine de transformation d’une capacité annuelle de 50.000 tonnes de noix de cajou brute.



Fondé en 1993, le groupe T&T est spécialisé dans divers secteurs comme finances, immobilier, agriculture, aquaculture, logistique, énergies, santé et sport. Début 2018, il a figuré dans le classement des 500 entreprises vietnamiennes ayant connu la plus forte croissance de leur chiffre d’affaires en 2017 (FAST 500). -CPV/VNA