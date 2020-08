Cérémonie de signature du contrat d'achat.



Hanoi (VNA) - Après le plus gros achat de noix de cajou brute de l'histoire de l'industrie mondiale de noix de cajou en Tanzanie, le 29 juillet, au siège du Conseil du Cotton et de la Noix de Cajou de Côte d'Ivoire, T&T Group a continué à établir un autre record avec le plus gros contrat d’achat jamais réalisé en Côte d'Ivoire, avec une quantité de 150 000 tonnes - le même montant que le gouvernement ivoirien détient.

Le contrat a été signé avec l'Union des exportateurs GIE-GEPPA, dans le cadre d'un accord de coopération signé entre le Groupe T&T et le gouvernement de Côte d'Ivoire.

Lors de la cérémonie de signature, Adama Coulibaly, directeur général du Conseil du Coton et de la Noix de cajou de Côte d'Ivoire a partagé: «La coopération avec le groupe T&T est une opportunité pour l'industrie de la noix de cajou de Côte d'Ivoire, c'est un soutien opportun aux exportateurs de Côte d'Ivoire, les aidant à rester fermes sur le marché mondial d'exportation de la noix de cajou». Actuellement, la Côte d'Ivoire et la Tanzanie sont les principaux fournisseurs de noix de cajou brute sur le marché vietnamien.

Actuellement, T&T Group est pilote dans l’import-export de noix de cajou sur le marché vietnamien. En 2019, le chiffre d'affaires total du groupe T&T a atteint plus de 260 000 tonnes, soit près de 13% du chiffre d'affaires total d’import-export de noix de cajou du pays.

Au cours des sept premiers mois de 2020, la valeur totale d’import-export de T&T Group a atteint près de 33 7000 tonnes, soit plus de 40% de celle du pays. D'ici la fin de l'année, T&T Group devrait continuer d'importer de 120 000 à 150 000 tonnes de noix de cajou brute destinées à l'exportation et à la distribution nationale. -VNA