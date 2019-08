Khanh Hoà (VNA) – Quarante-quatre ans après sa libération, l’archipel de Truong Sa a fait peau neuve grâce à l’engagement du Parti, de l’État et de toute la population. Les infrastructures ont été rénovées et toutes les îles fonctionnent désormais à l’énergie propre.

Entretien du réseau d’énergies renouvelables à Truong Sa. Photo: CTV/CVN

Il y a plusieurs années, lorsque l’on évoquait Truong Sa (Spratleys), on pensait à son soleil brûlant et à ses vents violents. Désormais, ces conditions météorologiques défavorables sont devenues des atouts pour l’archipel: elles sont source d’énergie propre. Cette révolution verte a grandement contribué au développement des îles. Grâce aux énergies solaire et éolienne, deux ressources inépuisables, l’électricité alimente quotidiennement tous les foyers.En octobre 2008, la mise en service d’un système d’éclairage électrique alimenté par des éoliennes et des panneaux photovoltaïques fut un véritable évènement pour les soldats de l’île de Truong Sa Lon, (province de Khanh Hoà, Centre). Considéré comme une "percée" de la Marine de guerre, cela a largement contribué à améliorer la vie des habitants et des soldats.Première bénéficiaire de ce système d’éclairage, Truong Sa Lon s’inscrit pourtant dans une longue liste: les îles de Sinh Tôn, Son Ca, Song Tu Tây, et les îles basses (périodiquement submergées) de Cô Lin, Len Dao, Da Lon, Da Lat, Da Tây ont suivi l’exemple. Des éoliennes et panneaux solaires ont été installés sur 33 îles et plates-formes de l’archipel de Truong Sa, répondant jusqu’à 90% des besoins en électricité, aussi bien pour la vie quotidienne que pour la sécurité et la défense.Améliorer les conditions de vie des habitantsSelon le colonel Pham Van Quy, chef adjoint du Bureau des camps militaires du Département de logistique (Marine de guere), ce projet auquel il a participé est soigneusement étudié et sa mise en œuvre consiste en deux phases distinctes. La première, d’octobre 2008 à avril 2009, fut une phase expérimentale sur la commune insulaire de Truong Sa Lon et les îles hautes, financée par le Groupe gazo-pétrolier du Vietnam.Après avoir évalué et retiré des enseignements de la phase pilote, le gouvernement a autorisé la 2e phase du projet: le déploiement du système électrique dans l’ensemble des îles et plates-formes. Ce système permet d’assurer aux îles de Truong Sa et plates-formes DK1 une alimentation énergétique stable et durable. En effet, les équipements de transmission, les panneaux solaires et les éoliennes sont, pour la plupart importés, à l’image de l’éolienne Whisper-500 fabriquée aux États-Unis et ses batteries ou panneaux solaires 130 WP au Japon."Autrefois, l’électricité à Truong Sa était une question épineuse. La seule source d’énergie venait des accumulateurs et générateurs. Les lampes étaient allumées une à deux heures chaque jour, le minimum nécessaire aux activités quotidiennes des habitants insulaires et des soldats", partage Dang Thi Liêu, de l’île de Truong Sa Lon. Elle ajoute ensuite que "les énergies solaire et éolienne permettent d’améliorer nos conditions de vie. Chaque famille dispose d’un réfrigérateur et de la télévision, comme sur le continent".