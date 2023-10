Le Vietnam a mis l’accent sur la nécessité des solutions globales et de percée pour remettre sur les rails l’Agenda de 2030 sur le Programme de développement durable à l’horizon 2030, lors du débat général sur le thème « Œuvrer à un relèvement durable pour toutes et tous » organisé le 3 octobre par la Deuxième Commission (questions économiques et financières) de la 78e Assemblée générale des Nations Unies.