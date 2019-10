Dans une usine de la société 2-9 Dak Lak . Photo: baodaklak.vn

Dak Lak (VNA) – Les sociétés 2-9 Dak Lak, de caoutchouc de Dak Lak et Dakman Vietnam figurent sur la liste des exportateurs les plus prestigieux du Vietnam en 2018 sélectionnés par le ministère de l’Industrie et du Commerce.

Ces sociétés ont répondu aux critères imposés aux exportateurs de café, de poivre et de caoutchouc.

La liste comprend 225 entreprises dont 11 exportateurs de café, 20 exportateurs de caoutchouc et 13 exportateurs de poivre. -VNA