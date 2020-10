Khanh Hoa, 30 octobre (VNA) - Le cargo FORTUNEIRS de Hongkong (Chine) immatriculé IMO 9340556 a secouru trois pêcheurs à bord du bateau de pêche BD 97469 TS le 29 octobre, qui avait disparu deux jours plus tôt alors qu'il tentait de retourner sur le continent pour éviter la tempête Molave.

Photo : VNA



Selon le commandement des gardes-frontières de la province de Khanh Hoa, le cargo a trouvé les pêcheurs à la dérive au large des côtes de la province de Khanh Hoa le 29 octobre, puis les a transférés sur le navire de surveillance des pêches vietnamien 490 le 30 octobre à minuit.



Les pêcheurs, à savoir Don (né en 2000), Phi (né en 1985) et Hoai (né en 1985), sont en bonne santé.

Les bateaux de pêche BD 96388 TS avec 12 pêcheurs à bord et BD 97469 TS avec 14 pêcheurs à bord ont coulé alors qu'ils étaient en mer, à environ 135 et 170 milles marins au nord-est de la ville de Nha Trang.Voyant le bateau de pêche BD 96388 TS couler, un autre bateau de pêche immatriculé BD 98658 TS a tenté en vain de fouiller 12 membres d'équipage sur le premier. Cependant, il a dû envoyer un signal de détresse en mer car il a subi une panne de moteur.Des efforts de recherche et de sauvetage sont en cours pour les pêcheurs disparus.-VNA