Hanoï (VNA) - Le ministère du Plan et de l'Investissement promeut la mise en œuvre du Programme de soutien aux entreprises dans la transformation numérique pour la période 2021-2025.



En 2022, le programme s'articulera autour de trois packages principaux.



Le premier soutiendra les entreprises amorçant la transformation numérique, avec une assistance annuelle de 20 à 50 millions de dongs.



Le deuxième consistera à accélérer la transformation numérique pour les entreprises en croissance, avec une aide de 100 millions de dongs/an au plus pour les moyennes entreprises.



Le troisième soutiendra les entreprises dans la transformation numérique dans le but de développer des exportations, en prenant en charge jusqu'à 50 % des coûts pour la création et le maintien de comptes sur des plateformes de commerce électronique transfrontalières.



Le Programme de soutien aux entreprises dans la transformation numérique pour la période 2021-2025 a été approuvé par le ministre du Plan et de l’Investissement en janvier 2021.



Selon Bui Thu Thuy, directrice adjointe du Département du développement des entreprises du ministère du Plan et de l'Investissement, la pandémie de COVID-19 est une poussée pour promouvoir la transformation numérique, vu le changement de comportement des consommateurs vers les achats en ligne.-VNA