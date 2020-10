Trois officiers vietnamiens envoyés pour les opérations de maintien de la paix de l’ONU au Soudan du sud et en République centrafricaine. Photo : VNA



Hanoï, 22 octobre (VNA) – Le ministère de la Défense a remis, lors d’une cérémonie organisée jeudi 22 octobre à Hanoï, la décision du président et chargé les missions trois officiers qui partiront pour les opérations de maintien de la paix de l’ONU au Soudan du sud et en République centrafricaine.

Les lieutenants-colonels Nguyen Ba Hung et Ly Thanh Tam partiront en mission au Soudan du Sud en tant qu'observateurs militaires tandis que le major Dao Duy Tung occupera le poste d’officier de consultation chargé de l'analyse des informations à la mission de l’ONU en République centrafricaine.

Ces officiers ont de bonnes qualifications professionnelles, des expériences dans la gestion et le commandement d'unités, et ont déjà suivi une formation avec de nombreux contenus importants. Ils sont capables de répondre aux exigences professionnelles de l'ONU, et sont bien formés en matière de prévention et de lutte contre les maladies, en particulier le COVID-19.

S'exprimant lors de la cérémonie, le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh a demandé aux officiers d’assurer la sécurité et la sûreté; d’étudier activement; de s'entraider dans l'exécution des missions; de renforcer la solidarité internationale avec le pays hôte, avec la mission de l’ONU comme les forces armées d’autres pays. En particulier, il faut absolument se protéger du COVID-19.

Au nom des trois officiers, le lieutenant-colonel Nguyen Ba Hung a affirmé que lui-même et ses coéquipiers respecteraient strictement les instructions de la Commission militaire centrale, du ministère de la Défense du Vietnam, accompliraient les tâches assignées par le ministère et l’ONU pour assurer une sécurité absolue, ce contribuant à valoriser l'image et la position du pays et de l'Armée populaire du Vietnam dans un environnement international.

Après avoir rejoint officiellement les opérations de maintien de la paix de l’ONU il y a 6 ans, le Vietnam a envoyé 53 cadres et officiers, dont quatre femmes, pour effectuer des missions au Soudan du Sud et en République centrafricaine.

Le Vietnam compte également 126 cadres et médecins, dont 20 femmes soldats, opérant pour l'hôpital de campagne du niveau 2 No1 et de l'hôpital de campagne du niveau 2 No2. -VNA