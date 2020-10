Khanh Hoa (VNA) - Avec l'autorisation du Premier ministre, trois navires de la Force japonaise d'autodéfense maritime dont un destroyer porte-hélicoptères Kaga, un destroyer lance-missiles Ikazuchi et un sous-marin Shoryu, avec à son bord 635 officiels et marins ont jeté l'ancre le 10 octobre au port international de Cam Ranh, province de Khanh Hoa (Centre).

Ils ont fait escale de deux jours au port pour faire le plein de carburant, de nourriture et d'eau douce et mener d'autres activités techniques au cours de leur plan de formation.



Les agences militaires et non militaires du Vietnam se sont étroitement coordonnées pour répondre à la demande de la partie japonaise, qui reflétait la capacité du Vietnam à fournir des services logistiques et techniques aux navires internationaux arrivant dans ses ports.

Les organes compétents du Vietnam se sont concentrés également sur la prévention et la lutte contre l'épidémie pour empêcher la transmission du virus, conformément à la réglementation. -VNA