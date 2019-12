Les six élèves vietnamiens participant aux 16es Olympiades internationales junior des sciences. Photo: VNA Les six élèves vietnamiens participant aux 16es Olympiades internationales junior des sciences. Photo: VNA

Doha (VNA) - Les six élèves vietnamiens participant aux 16es Olympiades internationales junior des sciences (IJSO) ont tous remporté des médailles, dont trois d’or et trois d’argent.

Ces élèves sont tous issus de Hanoï. Les médailles d'or sont revenues à Dam Gia Bao, Nguyen Tri Duc et Cao Thuy An du lycée d'excellence Hanoï-Amsterdam. Les médailles d’argents ont été attribuées à Dang Minh Trung et Nguyen Hoang Trung du lycée d'excellence Hanoï-Amsterdam, et à Nguyen Dinh Hieu du lycée d'excellence de Nguyên Huê.

Les 16es Olympiades internationales junior des sciences (IJSO), co-organisées par le ministère de l’éducation du Qatar et l’Université du Qatar, ont eu lieu du 2 au 12 décembre à Doha.

Ce concours, organisé tous les ans dans différents pays, est réservé aux élèves de 15 ans. La première édition a eu lieu en 2004 à Jakarta, Indonésie. Cette année, il a réuni 326 candidats de 70 pays et territoires pour tester leurs connaissances et leurs compétences en physique, biologie et chimie. -VNA