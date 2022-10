Photo d'illustration: VNA



Hanoi (VNA) – Trente grands fournisseurs étrangers ont payé des taxes via le portail Etaxvn.gdt.gov.vn depuis le 21 mars, avec un montant total de 22,2 millions de dollars, a fait savoir le ministère des Finances dans un rapport à l’Assemblée nationale.



Les fournisseurs tels que Microsoft, Facebook, Netflix, Samsung, TikTok, eBay se sont enregistrés, ont rempli leur déclaration et payé des taxes via le portail électronique pour les fournisseurs étrangers, a-t-il indiqué.



Le portail et une application fiscale électronique sur une plate-forme mobile (eTax Mobile) ont été lancés par le ministère des Finances afin de faciliter la gestion fiscale dans le commerce électronique.

Le ministère des Finances a approuvé la politique de création d'un portail de commerce électronique. Photo: VNA

Après près de sept mois de mise en œuvre du portail pour les fournisseurs étrangers - depuis le 21 mars -, il y a eu 140.615 téléchargements et installations de l’application eTax Mobile, avec 69.465 transactions réalisées pour un montant total de plus de 308 milliards de dongs.



Le ministère des Finances améliorera la réglementation fiscale afin de renforcer la responsabilité des propriétaires de plates-formes de commerce électronique dans la déclaration fiscale et le paiement d’impôts au nom des vendeurs de biens et de services via leur plate-forme et de fournir des informations aux autorités fiscales par voie électronique.



Il prévoit de créer une base de données pour gérer les risques de l’e-commerce, appliquer l’intelligence artificielle (IA) pour traiter les données, émettre des avertissements en cas de dépassement du seuil de risque et proposer des mesures de gestion fiscale basées sur les risques pour les activités de commerce électronique. -VNA