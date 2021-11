Ninh Thuân (VNA) - Nui Chua, dans la province de Ninh Thuân (Centre), qui a été récemment reconnue par l’UNESCO comme réserve mondiale de la biosphère, attire non seulement des scientifiques mais aussi des passionnés de nature.

Nui Chua attire non seulement des scientifiques mais aussi des passionnés de nature. Photo: NDEL



De nombreux blogs de voyage l’ont classé comme l’un des itinéraires de trekking à ne pas manquer en raison de ses paysages vierges et de sa végétation originale.

Les visiteurs peuvent se rendre à Nui Chua à tout moment de l’année. Cependant, beaucoup aiment venir entre août et octobre, lorsque le temps se fait plus clément. Dans un souci de conservation de la nature et de sécurité des touristes, le voyage doit s’enregistrer auprès du Conseil de gestion du parc national. Ils seront alors guidés par le personnel du parc ou un autochtone.

De la ville de Phan Rang - Thap Cham, ils doivent se déplacer vers le Nord-Est sur environ 30 km pour atteindre le point de départ du trekking vers le sommet de Nui Chua. Au petit matin, les voyageurs auront l’occasion de voir le magnifique lever de soleil sur la plage de Ninh Chu. Pour se préparer à cette randonnée de deux jours dans un climat rigoureux, il est nécessaire d’avoir une tenue appropriée capable de protéger du soleil et du vent ainsi que de prendre beaucoup d’eau pour rester hydraté.

En plus de la richesse de la flore et de la faune, le terrain spécial, dont de hautes forêts et de basses terres semi-désertiques, la baie adjacente donne également à Nui Chua une beauté magnifique. En suivant le sentier ascendant, le groupe de trekkeurs traverse des villages de la minorité ethnique Raglai qui participent à la protection des forêts, ainsi que guident et transportent les bagages des marcheurs qui le souhaitent. L’image impressionnante de Nui Chua est celle des prairies jaunes brûlantes qui s’étendent à perte de vue.

Au cours du voyage, les visiteurs auront la chance d’admirer six types de végétations différentes, de la savane aux plantes épineuses aux arbustes épais et même la large canopée d’arbres au milieu du désert. Un vrai miracle de la nature, dans un endroit avec peu de précipitations et de doux ruisseaux.

En termes d’altitude, le sommet de Nui Chua (à 1.039 mètres) ne peut pas se comparer à de nombreuses montagnes plus élevées du nord. Cependant, les voyageurs doivent gravir sept petites montagnes dans le vent et le soleil pour arriver à ce sommet. Ce trekking est mené avec professionnalisme et soin par le Conseil de gestion du parc national, et donc les voyageurs peuvent s’y inscrire en toute quiétude. – CPV/VNA