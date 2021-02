Bureau de Traveloka au Vietnam. Photo: traveloka .com

Hanoi (VNA) - L’application de voyage Traveloka (numéro 1 en Asie du Sud-Est) envisage de se lancer dans les services financiers au Vietnam et en Thailande, dans le but de se coter en Bourse américaine, a déclaré son président Caesar Indra.

L'activité de Traveloka au Vietnam a dépassé le niveau pré-COVID-19 et était presque revenue à un niveau normal en Thaïlande, a-t-il indiqué, a estimé Caesar Indra, ajoutant que le pire était arrivé et que Traveloka se préparait bien pour 2021, et que les voyages domestiques étaient le moteur de la reprise.

Traveloka, qui affirme avoir 40 millions d'utilisateurs mensuels actifs, développe des services «acheter maintenant, payer plus tard» pour les marchés thaïlandais et vietnamien.

Traveloka a récemment formé une joint-venture avec l'une des plus grandes banques de Thaïlande pour collaborer dans le domaine de la "fintech" et s'entretient également avec des partenaires potentiels au Vietnam, mais sans préciser les détails.

Traveloka opère en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines, en Thaïlande, à Singapour et au Vietnam. -VNA