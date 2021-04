Photo: Traveloka

Hanoï (VNA) – Le 13 avril, Traveloka, la plus grande application de style de vie d'Asie du Sud-Est, a officiellement annoncé sa deuxième campagne "Epic Sale" au Vietnam du 14 au 20 avril 2021.

La plus grande application de style de vie d'Asie du Sud-Est, Traveloka, révèle des offres spéciales jusqu'à 50% sur une grande variété de produits de voyage et de style de vie, dont : hôtels, vols, Xperience, forfait vol et hôtel ainsi que transfert aéroport, notamment. Rassemblant plus de 1.200 partenaires, "Epic Sale" est un des efforts de Traveloka pour accompagner le gouvernement vietnamien dans la reprise de son économie et de son tourisme domestique après la pandémie, tout en créant un impact positif sur les activités commerciales des partenaires.



Lorsque la pandémie de COVID-19 est entrée dans sa deuxième année dans le monde, le Vietnam avait déjà pris les premières mesures fructueuses de contrôle, bâtissant l'image d'un pays sûr. Le gouvernement a lancé un certain nombre d'initiatives visant à stimuler la demande touristique intérieure, afin de promouvoir la reprise économique. En 2021, le Vietnam devrait desservir 80 millions de touristes nationaux, soit une augmentation de 40% par rapport à 2020.



Avec plus de 1.200 partenaires sur notamment les services hôteliers, Xperience, aviation et navette aéroport, le programme "Epic Sale" 2021 de Traveloka promet de promouvoir fortement les besoins des clients, contribuant ainsi positivement aux activités commerciale des partenaires tout en relançant l'industrie du tourisme.



Hùynh Thi Mai Thy, directrice de Traveloka Vietnam, a souligné : "Traveloka est devenu un pont entre les agences de voyage locales vietnamiennes, y compris les petites et moyennes entreprises, et leurs clients potentiels. En tant qu'entreprise technologique, nous croyons en l'importance de l'innovation numérique en matière de produits et de services, non seulement pour offrir la meilleure expérience client, mais également pour soutenir les parties prenantes telles que les partenaires et le gouvernement. Le programme Traveloka Epic Sale est un excellent exemple de notre engagement et Traveloka espère que cette campagne contribuera positivement à la réalisation de l'objectif de développement du tourisme intérieur du Vietnam en 2021".



Le programme "Epic Sale" de Traveloka a eu lieu dans de nombreux pays d'Asie du Sud-Est et est arrivé au Vietnam pour la première fois en 2019. Du 14 au 20 avril 2021 sur la dernière version de l'application Traveloka, les utilisateurs vietnamiens peuvent choisir et explorer encore plus d'offres en villégiature, parcs de divertissements et de compagnies aériennes telles que Terracotta Hotel & Resort Dalat, Sala Danang Beach Hotel, Sunset Beach Resort & Spa, San Marino Boutique Danang, Sun World, Quy Nhon Tourist, ZooDoo Da Lat, Vietnam Airlines, VietJet Air, Bamboo Airlines, Vietravel Airlines et plus encore.



Pour plus d'informations, rendez vous sur le site https://www.traveloka.com/en-vn/promotion/epicmain. -CVN/VNA