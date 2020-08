La plage de Phu Quoc.



Hanoï (VNA) - Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Da Nang, Phu Quôc et Hôi An figurent dans des classements de Travelers' Choice Adwards 2020 de TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde.

L’île de Phu Quôc, rattachée à la province de Kiên Giang, occupe la septième place du classement des nouvelles destinations.

Da Nang et Hô Chi Minh-Ville occupent respectivement les septième et douzième places du classement des 25 destinations en vogue du monde.

De leur côté, Hanoï et Hôi An (province de Quang Nam) occupent respectivement les 15e et 17e places du classement des 25 destinations connues du monde. -VOV/VNA