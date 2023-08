Selon l’Autorité nationale du tourisme, en juillet, le Vietnam a accueilli plus d'un million de visiteurs internationaux, soit une augmentation de 6,5% par rapport au mois précédent.

Le service du Tourisme de Hanoï a annoncé le 5 août que sur 70.000 personnes affluant au concert du groupe de filles sud-coréennes Blackpink au stade national de My Dinh de Hanoï les 29 et 30 juillet, plus de 3.000 sont des visiteurs internationaux.