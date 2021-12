Culture de légumes bio dans une ferme au Vietnam. Photo: baovanhoa.vn



Hanoï (VNA) – La transition vers un système alimentaire vert a fait l’objet d’un dialogue politique de haut niveau le 30 novembre à Hanoï.

Cette manifestation a été organisée par le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural (MADR) et la Banque mondiale au Vietnam (BM). Elle marquait le début d’une série de dialogues sur le développement d'une agriculture durable, verte et sobre en carbone.

Panorama du dialogue. Photo: VNA



S'exprimant lors du dialogue, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Lê Minh Hoan, a déclaré que le projet de stratégie pour l'agriculture et le développement rural durables à l'horizon 2030 avec vision 2050 est en cours d'élaboration, dans le but de restructurer le secteur agricole et développer l’économie rurale associée à l’édification de la Nouvelle ruralité.

Cette stratégie s’appuie sur l’agriculture écologique, les zones rurales modernes et les agriculteurs modernes et est conformée aux orientations stratégiques du pays, a-t-il souligné.

De son côté, Carolyn Turk, directrice nationale de la BM au Vietnam, a déclaré que la BM continuerait à coopérer avec le Vietnam, à lui fournir une assistance technique, et à étendre ses activités d'investissement avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural afin de travailler pour un avenir brillant du secteur agricole vietnamien. –VNA