Hanoï (VNA) - Les organisateurs du Concours national de recherche de solutions de transformation numérique (Viet Solutions) ont sélectionné 16 solutions/produits potentiels pour une coopération d'investissement avec le Groupe des télécommunications de l'Armée (Viettel).

Organisé par le ministère de l'Information et des Communications et Viettel, le concours national de recherche de solutions de transformation numérique envoie le message « Résonance pour créer une société numérique ». Le concours recherche des idées et produits technologiques, en se concentrant sur 10 domaines : santé ; éducation ; finance - banque ; agriculture ; transport - logistique ; énergie ; ressources naturelles - environnement ; production industrielle, solutions de divertissement - services publics et gestion d'entreprise.

Après 3 mois de lancement (à partir du 10 juin), le concours a attiré 257 candidatures de 8 pays à travers le monde, se concentrant sur la résolution des problèmes surgissant dans le contexte de crise sanitaire mondiale de COVID-19. En particulier, les produits et solutions pour les soins de santé, l'éducation, le divertissement et la commodité ont représenté plus de 40 % des applications, la technologie de gestion d'entreprise, 26 %.

A l'issue du tour préliminaire, le comité d'organisation a sélectionné 32 équipes pour participer au tour de qualification du Pitch Day tenu les 5 et 6 octobre. Ensuite, le jury a sélectionné les 10 équipes les plus potentielles pour former et guider les produits parfaits lors du Camping Day.

Le tour final du concours (Demo Day) aura lieu le 16 octobre et sélectionnera 5 gagnants. L'équipe gagnante recevra un prix de 300 millions de dongs. Les deux équipes à la 2e place recevront chacune 200 millions de dongs, et les deux troisièmes, chacune 150 millions de dongs. Par ailleurs, les équipes auront également la possibilité de signer un contrat de coopération commerciale avec Viettel et de bénéficier d'un partage des bénéfices de 75 %. -VNA