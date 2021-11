Le lieutenant général Hoang Xuan Chien, membre du Comité central du Parti et vice-ministre de la Défense participe à la cérémonie. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 10 novembre, la cérémonie de passation du rôle de président de la réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN 2022 (ADMM 2022) au Cambodge s'est tenue en ligne.

La délégation vietnamienne conduite par le lieutenant général Hoang Xuan Chien, membre du Comité central du Parti et vice-ministre de la Défense y a participé.

Lors de la cérémonie, le général de division Pehin Datu Lailaraja Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Md Yussof, deuxième ministre de la Défense du Brunei a affirmé que les succès du Brunei en assumant la présidence de l'ADMM et des conférences connexes en 2021 étaient dus au soutien continu des pays membres de l'ASEAN et des pays partenaires. Il a souhaité que ces succès contribuent à promouvoir la coopération en matière de défense entre les pays membres de l'ASEAN et entre ce bloc et ses partenaires de dialogue dans le cadre de la réunion élargie des ministres de la défense de l'ASEAN (ADMM+).

Il s'est déclaré convaincu que sous la direction du Cambodge en 2022, la coopération de défense au sein de l'ASEAN se développerait de plus en plus.

Pour sa part, le général Tea Banh, vice-Premier ministre et ministre de la Défense du Cambodge a apprécié le rôle du Brunei en tant que président de l'ADMM et des conférences connexes en 2021 avec de nombreux résultats exceptionnels.



Le général Tea Banh a affirmé qu'en tant que président de l'ADMM et des conférences connexes en 2022, le ministère cambodgien de la Défense promouvra les efforts collectifs de l'ADMM pour contribuer à la garantie de la sécurité et au redressement de la région post-COVID-19. -VNA