Hanoi (VNA) – Le Bureau politique a décidé d’affecter l’auditeur général d’Etat Trân Sy Thanh au poste de secrétaire adjoint du Comité du Parti de la ville de Hanoi du 17e mandat (2020-2025) et de présenter au Conseil populaire municipal sa candidature au poste de président du Comité populaire municipal.

L’auditeur général d’Etat Trân Sy Thanh est affecté au poste de secrétaire adjoint du Comité du Parti de Hanoi. Photo: VNA

Cette décision a été remise, vendredi 15 juillet à Hanoi, par le membre du Bureau politique et membre permanent du secrétariat du Comité central du Parti, Vo Van Thuong, au membre du Comité central du Parti et secrétaire du comité des affaires du Parti au sein de l’Audit de l’Etat Trân Sy Thanh.Le Bureau politique est convaincu que le camarade Trân Sy Thanh saura faire valoir sa capacité et son aptitude, observer les principes, faire preuve de dynamique et de créativité, s’efforcer constamment d’accomplir les tâches qui lui sont confiées, mériter la confiance et l’attente de la population, a déclaré Vo Van Thuong.Saluant une riche expérience de travail de Trân Sy Thanh ainsi que son enthousiasme et sa connaissance de nombreux domaines, le secrétaire du Comité municipal du Parti, Dinh Tiên Dung, a souhaité qu’il se mette le plus rapidement possible au travail et organise la réalisation des tâches assignées avec le comité permanent du Comité municipal du Parti et le comité des affaires du Parti du Conseil populaire municipal.Trân Sy Thanh a remercié le Bureau politique pour la confiance accordée et promis de remplir ses fonctions de secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti chargé des affaires d’administration, de seconder le secrétaire du Comité municipal du Parti et le comité permanent du Comité municipal du Parti dans l’exercice des tâches assignéesNé le 16 mars 1971, originaire de la commune de Thanh Giang, district de Thanh Chuong, province de Nghê An (Centre), Trân Sy Thanh est titulaire d’un doctorat en économie et d’un niveau de théorie politique supérieur. Il a adhéré au Parti le 3 juin 1995 et est membre du Comité central du Parti des 11e, 12e et 13e mandats. – VNA