Noix de coco récoltées dans le district de Chau Thanh, dans la province de Tra Vinh. Photo: VNA

Tra Vinh, 28 mars (VNA) - La province de Tra Vinh, dans le delta du Mékong, encourage les agriculteurs à cultiver davantage de noix de coco biologiques pour augmenter la valeur des produits.Tran Van Dung, directeur adjoint de son service de l'Agriculture et du Développement rural, a déclaré que les producteurs de noix de coco et les entreprises se verraient proposer des politiques préférentielles à cet effet et seraient liés pour établir des chaînes de valeur.Le service a chargé son département provincial de la protection et de la culture des végétaux d'enseigner aux agriculteurs les techniques de culture biologique de la noix de coco et de renforcer le plaidoyer sur ses avantages.Outre la réduction des coûts, la culture de noix de coco biologiques contribue également à protéger l'environnement et la santé de la communauté.Tra Vinh, qui est le deuxième producteur de noix de coco du pays après la province voisine de Ben Tre, compte plus de sept millions d'arbres, principalement dans les districts de Cang Long, Tieu Can et Cau Ke.Elle produit 370.000 tonnes équivalent à 444 millions de noix de coco par an.Avec le soutien du projet de développement des petites et moyennes entreprises dans la province de Tra Vinh, le département a élaboré un plan pour améliorer la productivité de la chaîne de valeur de la noix de coco en 2018.Il se concentre sur le développement de zones d'agriculture biologique concentrée et sur les liens entre les producteurs de noix de coco et les entreprises.Au cours des cinq années qui ont suivi, la superficie de culture de la noix de coco biologique est passée à 5.000 ha, en hausse de près de 4.600 ha par rapport à 2018, avec une production annuelle de 78.500 tonnes de noix.Les agriculteurs ont des contrats avec des entreprises qui achètent leurs noix de coco à 10-15% au-dessus des prix du marché.Duong Van Tho, président de la coopérative agricole Ngãi Hùng dans le district de Tieu Can, a déclaré que sa coopérative avait été aidée à développer une zone de culture de noix de coco de 392 ha en 2019.Le département devrait régulièrement organiser des cours pour former les agriculteurs aux techniques de culture biologique, a-t-il déclaré.Les agriculteurs, les coopératives et les entreprises doivent être aidés dans le développement des chaînes de valeur, a-t-il ajouté.Les agriculteurs, les coopératives et les entreprises développent davantage de zones de culture de noix de coco biologique.La Compagnie Thuan Phong Agricultural Product Processing Co., Ltd. dans la province de Ben Tre a développé une plantation de noix de coco biologique de 906 ha dans le district de Chau Thanh.L'entreprise devrait l'agrandir de 3.000 ha d'ici septembre.Tra Vinh prévoit d'augmenter sa superficie de culture de noix de coco à 30 000 ha d'ici 2030, contre plus de 26.000 ha actuellement.Il compte plus de 50 entreprises, coopératives et ménages qui fabriquent des produits tels que la chair de noix de coco séchée, le lait de coco, l'huile, le charbon, les produits cosmétiques et autres pour la consommation intérieure et les exportations.- VNA