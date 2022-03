Tra Vinh, 1er mars (VNA) – La province de Tra Vinh, dans le delta du Mékong, dépensera 1.400 milliards de dongs (64,2 millions de dollars) pour des projets visant à améliorer les conditions de vie des minorités ethniques au cours des trois prochaines années.

La famille de M. Thach Con dans la commune de Long Hiep du district de Tra Cu, province de Tra Vinh , sort de la pauvreté en 2020 grâce à des prêts préférentiels pour l'élevage de bétail. (Photo: VNA)

La somme, mobilisée à partir des ressources du budget central et local et d'autres, sera utilisée pour construire des infrastructures dans les zones où résident les minorités ethniques, aider les pauvres à créer des entreprises ou à mener une production agricole selon des méthodes durables et à améliorer la qualité des ressources humaines. La localité cherchera également à améliorer les services de soins de santé et à promouvoir les valeurs traditionnelles des minorités ethniques en association avec le développement du tourisme.

La province vise à augmenter le revenu moyen des communautés ethniques à 80 millions de dongs par personne et par an d'ici 2025. Le nombre de ménages pauvres appartenant à des minorités ethniques sera également réduit de 3 à 4 % chaque année. Il n'y aura plus de communes extrêmement difficiles.

Le plan envisage également d'améliorer les infrastructures de circulation dans les communes et les villages habités par des groupes ethniques minoritaires, et d'asphalter ou de bétonner les routes principales, tandis que les écoles et les centres médicaux seront modernisés. La province connectera les ménages des minorités ethniques au réseau électrique national ou à d'autres sources d'énergie disponibles. La plupart des membres des minorités ethniques ont accès à l'eau potable et participent au régime d'assurance maladie d'ici 2025.

Photo : VNA

Il aidera également les familles des minorités ethniques en termes de terres pour le logement ainsi que pour leur production agricole. Les fonctionnaires recevront une formation sur les affaires liées aux minorités ethniques.

Tra Vinh abrite près de 328.000 Khmers, soit 31,5 % de la population de la province.

Kien Ninh, chef du Comité provincial des affaires ethniques, a déclaré que la province avait alloué plus de 2.100 millards de dongs des budgets central et provincial pour construire 685 travaux d'infrastructure.

Près de 4.000 ménages khmers ont été soutenus dans la promotion des activités de production, la diversification des moyens de subsistance et l'expansion des modèles de réduction de la pauvreté.

La province a accordé des prêts à des conditions libérales à 1.500 ménages pauvres pour qu'ils puissent faire des affaires et subventionné la construction de projets pour aider plus de 15.000 ménages à accéder à l'eau potable.

Selon les normes de pauvreté de l'approche multidimensionnelle pour la période 2016-2020, Tra Vinh ne comptait que 1.650 foyers pauvres à la fin de l'année dernière, soit une diminution de 3.554 ménages par rapport au chiffre de 2020. Cependant, conformément à la norme pour la période 2022-2025, il compte 10.207 familles pauvres, soit 3,56 % du nombre total.- VNA