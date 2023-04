Photo: VNA

Amsterdam (VNA) - Les associations des étudiants vietnamiens, des Vietnamiens et des femmes vietnamiennes aux Pays-Bas co-organisent un tournoi sportif élargi à Amsterdam pour saluer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.Cet événement sportif est organisé pour la première fois par ces associations, avec la participation d'équipes de basket-ball et de football en provenance d'autres pays européens comme la Hongrie, la Belgique et la France.Lors de la cérémonie d'ouverture de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam aux Pays-Bas, Pham Viet Anh, a apprécié l'esprit sportif des participants, l'initiative et le parrainage des associations susmentionnées pour organiser ce tournoi, contribuant à promouvoir la solidarité et les liens entre les Vietnamiens en Europe.Cette activité contribue également à promouvoir l'image du Vietnam et de son peuple auprès d’amis internationaux, a-t-il souligné.-VNA