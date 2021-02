Photo : dulichvn.org.vn



Hanoï (VNA) – L’Administration nationale du tourisme a annoncé le 10 février que le vidéoclip faisant la promotion du Vietnam - une destination culturelle et culinaire, dans le cadre du programme de promotion du tourisme au Vietnam sur YouTube, serait officiellement lancé le 11 février.



Le vidéoclip invite le public à suivre des créateurs de contenu YouTube tels que Khoai Lang Thang, Chan La Ca, Drones 4K et Opps Banana, pour découvrir les cultures et les quintessences culinaires de différentes régions du Vietnam.



Le programme de promotion du tourisme au Vietnam sur YouTube est mis en œuvre par l'Administration nationale du tourisme du Vietnam, avec le soutien de Google et de Vinpearl depuis début janvier 2021. Son premier vidéoclip, intitulé “Vietnam – le pays, les gens”, a obtenu plus d’un million de vues à peine un mois après sa sortie officielle (du 7 janvier au 6 février). -VNA