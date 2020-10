Le pont d'or à Da Nang est prêt à servir des touristes une fois que la ville aura contrôlé l'épidémie du COVID-19. Photo: VNA Le pont d'or à Da Nang est prêt à servir des touristes une fois que la ville aura contrôlé l'épidémie du COVID-19. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Une conférence en ligne présentant l'offre touristique de Da Nang sur le marché de Singapour a été organisée lundi 19 octobre par le Service du tourisme de Da Nang et le Bureau commercial du Vietnam à Singapour.



Il s’agissait du premier événement en ligne organisé en parallèle au Vietnam, à Singapour et en Malaisie, avec la participation de près de 50 entreprises de Da Nang et étrangères.



Lors de l’événement, un représentant du Service du tourisme de Da Nang a informé du contrôle de l’épidémie du COVID-19 de la ville, soulignant la capacité de résilience et de maîtrise de l’épidémie au Vietnam dans le contexte de la "nouvelle normalité". Il a également a annoncé des mesures et politiques permettant au tourisme de Da Nang de se développer durablement après l’épidémie.



Des représentants d'agences touristiques de Da Nang ont également mis l’accent sur leurs atouts et leur résilience post-COVID-19.



Après avoir présenté aux agences de voyages internationales des produits et destinations touristiques uniques de Da Nang, la cheffe du Bureau commercial du Vietnam à Singapour, Tran Thu Quynh, a donné des informations et partagé des expériences sur la réouverture des vols commerciaux et du marché touristique de Singapour une fois que la pandémie sera sous contrôle.



Dans les temps à venir, le Bureau commercial du Vietnam à Singapour continuera d'accompagner Da Nang dans la promotion du tourisme, contribuant à promouvoir la capacité « d’exporter ses services et d’attirer des devises étrangères» grâce à la présentation de ses produits touristiques dans un certain nombre de magazines à Singapour.



Pour aider le tourisme de Da Nang à surmonter les difficultés, le Service municipal du Tourisme a renforcé la connectivité avec des marchés internationaux grâce à des réunions en ligne, les rencontres virtuelles afin d'informer de l’évolution de l’épidémie du COVID-19 et des solutions pour voyager en toute sécurité.

La conférence fut l'occasion pour les entreprises de Da Nang de nouer des liens avec des entreprises singapouriennes et malaisiennes en vue de se préparer à la relance du tourisme après l'épidémie. -VNA