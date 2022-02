Hanoï, 25 février (VNA) - Les villes et localités du pays ont conçu leurs propres programmes de transformation numérique, ce qui montre qu'elles ont pris conscience de l'importance de la transformation numérique pour le développement du tourisme.

Ces programmes locaux ont été élaborés après le lancement d'un programme national de transformation numérique qui vise à porter la part de l'économie numérique à 20 % du PIB du Vietnam d'ici 2025.

La grotte de Son Doong, province de Quang Binh, figure dans le top 11 des meilleures destinations du monde. Photo : VNA

Le point commun de ces programmes réside dans l'importance de la transformation numérique, puisqu'il identifie ce processus comme un facteur vital pour le développement de "l'industrie sans fumée".

Selon les résultats d'une enquête sur la demande et les tendances des voyageurs dans le contexte de COVID-19, menée par le Conseil consultatif du tourisme du Vietnam (TAB), 40 % des personnes interrogées ont préféré la réservation de circuits en ligne, et seulement 12 à 15 % ont choisi la méthode de réservation traditionnelle via les agences de voyage.

Ceci signifie que les consommateurs se sont tournés vers l'utilisation des plateformes numériques pour gagner du temps, limiter les contacts et faciliter les transactions.

L'enquête montre également que de nombreux lieux à potentiel touristique ont déjà fait preuve de dynamisme dans le développement et la mise en œuvre de projets de transformation numérique.

Ainsi, la province centrale de Thua Thien-Hue a signé des documents de coopération avec de nombreuses entreprises, telles que Vietsoftpro, Tiktok, Viettel VTS et Zalo, pour promouvoir la communication auprès des voyageurs nationaux et étrangers.

Celle de Thanh Hoa a également piloté une plate-forme de voyage intelligente qui applique la technologie de réalité augmentée (RA) qui permet aux agences de voyage de fournir des récits uniques et imaginatifs avec des visites virtuelles.

En outre, l'Administration nationale du tourisme a signé un accord de coopération dans la transformation numérique avec la province septentrionale de Ha Giang et coopéré avec Google pour lancer le projet de promotion en ligne "Google Arts & Culture - Wonders of Vietnam " (Google Arts et Culture - Merveilles du Vietnam).

Des touristes visitent Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

De même, Facebook accompagne le ministère du Plan et de l'Investissement dans la mise en place de programmes de promotion touristique sur les plateformes de communication, dans le but d'améliorer l'image du pays et de favoriser le développement de son secteur de loisirs.

Hô Chi Minh-Ville est l'une des villes pionnières dans la construction d'une marque de destination à travers une variété de canaux de marketing numérique. La 17ème édition du Festival du Tourisme de la métropole du sud s'est tenue pour la première fois en décembre 2020 en direct et virtuellement.

Ainsi, les activités ont été réalisées en ligne sur le site du Festival (https://ngayhoidulich.visithcmc.vn), la page de promotion du tourisme local (www.visithcmc.vn), la plateforme e-commerce Shopee et l'agence de voyages en ligne Traveloka.

Le Festival est devenu le premier événement clé du secteur touristique de Ho Chi Minh-Ville sur l'application de la technologie et de la transformation numérique dans l'organisation d'événements similaires, ce qui a contribué à une adaptation flexible à la pandémie de COVID-19 et est considéré comme le premier échange en ligne au Vietnam, spécifiquement pour le secteur des loisirs.

Le service du Tourisme de Hô Chi Minh-Ville s'efforce de favoriser les liens avec le monde des affaires qui opère dans le secteur du tourisme, afin de satisfaire les besoins des visiteurs en informations et services publics.

Plus précisément, il coopère avec la compagnie par actions de communications Onicorn Media pour développer l'application mobile "HoChiMinhCity Tourism", dans le but d'améliorer l'interaction et de personnaliser l'expérience des touristes lorsqu'ils recherchent des informations sur des destinations attrayantes à Hô Chi Minh-Ville.- VNA