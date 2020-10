Hanoi (VNA) – Quelles tendances touristiques dominent pendant la période dite de "nouvelle normalité" ? De nombreux touristes vietnamiens ont déjà élaboré leurs plans.

L’île de Phu Quôc, province méridionale de Kiên Giang, est une destination de choix de nombreux touristes. Photo : CVN

Selon d’une récente enquête menée récemment par le Conseil consultatif du tourisme (TAB - Tourism Advisory Board) et le journal en ligne VnExpress, 50% des personnes interrogées se sont dites "prêtes" à voyager cette année dans le pays. Leurs destinations de choix doivent répondre aux questions de sureté (31%) et de bas prix (87%).Voyage sur le littoralPar ailleurs, 62% des personnes sondées ont déclaré vouloir aller sur le littoral, 37% à la montagne et 48% pechent pour des circuits dits "d’exploration". C’est pourquoi, les îles disposant de beaux paysages et de bonnes infrastructures dont Côn Dao et Phu Quôc (Sud) constituent des destinations prisées.Le meilleur moment pour visiter Phu Quôc est la saison sèche (de novembre à avril), quand le temps est chaud et sec, la mer calme et claire. Avec ses belles plages de sable blanc, frangées de cocotiers, et ses eaux turquoises, Phu Quôc est très appréciée par les voyageurs nationaux.Quand tourisme rime avec santéL’écotourisme et le tourisme de bien-être ont été une nouvelle tendance au Vietnam ces dernières années, et ce phénomène s’est accentué dans le contexte de pandémie de COVID-19. "Les touristes veulent de plus en plus prendre soin d’eux. Les hôtels, les sites de villégiature leur proposent des spa, des thermes, des massages, des salles de yoga ou de sports, dans des lieux proches de la nature", a partagé un responsable d’un tour-opérateur de Hanoï.Dès les premiers jours d'ouverture, la station thermale de Quang Hanh dans la province de Quang Ninh (Nord), dénommée Yoko Onsen Quang Hanh, a attiré de nombreux visiteurs. Ce complexe, première station thermale de style japonais au Vietnam, est le dernier produit du très renommé Sun Group.Yoko Onsen Quang Hanh est rapidement devenue célèbre en raison de la qualité de la source chaude et de ses excellents bienfaits pour la santé. Ce complexe est situé à environ 10 km de la ville de Ha Long.