Hanoï (VNA) - Le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc s'est fixé pour objectif d'atteindre un chiffre d'affaires du secteur touristique d'environ 45 milliards de dollars d'ici 2025, en approuvant un projet de restructuration pour en faire un secteur économique clé du pays.



Selon ce projet, ce secteur contribuera à plus de 10% du produit intérieur brut national et créera 6 millions d'emplois, dont 2 millions d'emplois directs.



Le Vietnam souhaite également accueillir de 30 à 32 millions de visiteurs étrangers et plus de 130 millions de visiteurs nationaux.



Selon le chef du gouvernement, la restructuration du secteur touristique vise à exploiter au maximum ses avantages pour en faire une économie clé, contribuant à améliorer les conditions de vie des habitants et à présenter l’image du pays, de sa culture et de son peuple.

Le Vietnam s'efforce de figurer parmi les nations qui développent un tourisme de première classe en Asie du Sud-Est.



Pour atteindre ces résultats, a-t-il déclaré, le pays s'emploiera à perfectionner ses infrastructures et à développer des produits touristiques de qualité.



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a dirigé les organes compétents pour diversifier et améliorer les produits touristiques, tout en préservant les valeurs culturelles traditionnelles, en protégeant l'environnement et en garantissant l'ordre social.



Il a également recommandé une combinaison de sport et tourisme afin de présenter davantage l’image du pays aux amis étrangers. Il a cité comme exemple l'obtention d'une médaille d'or par le tireur Hoang Xuân Vinh aux JO de Rio 2016 et les performances de la nageuse Anh Viên dans diverses compétitions régionales et mondiales, qui ont contribué à présenter l'image du Vietnam à l'international.



De janvier à novembre, le nombre de visiteurs étrangers au Vietnam est estimé à plus de 14,1 millions, en hausse de 21,3% par rapport à la même période de 2017.

L'objectif du tourisme vietnamien en 2018 est d'accueillir 15 à 16 millions de visiteurs étrangers. Le quatrième trimestre est la saison touristique des étrangers. Si aucun événement inhabituel ne se produit, 15,7 à 15,8 millions d'étrangers auront visité le pays cette année. –VNA