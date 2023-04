Hanoi (VNA) – Les nombreux paysages uniques du Tây Nguyên (Hauts Plateaux du Centre) constituent leur véritable capital touristique mais ne sont pas pleinement mis en valeur dans le cadre du développement régional.

Dray Sap, une cascade parmi les plus sauvages, les plus majestueuses et les plus romantiques de la légendaire région du Tây Nguyên. Photo : dulichtaynguyen.org

Le Tây Nguyên qui englobe cinq provinces (Kon Tum, Gia Lai, Dak Lak, Dak Nông et Lâm Dông), est situé au carrefour des frontières Vietnam-Laos-Cambodge, et adjacent aux régions côtières septentrionales du Centre, méridionales du Centre, et du Sud-Est.La région dispose d’un fort potentiel de développement touristique, regorgeant de paysages le long des rivières Dak Bla, Serepok, Krong Ana, Krong No, Dông Nai ; de grands et beaux lacs tels que Tuyên Lâm, Dan Kia-Suôi Vàng (Lâm Dông), Lak (Dak Lak), Biên Hô (Gia Lai), et les lacs hydroélectriques de Yaly et Dai Ninh, et de belles chutes d’eau comme Dray Sap, Trinh Nu et Diêu Thanh. Elle abrite également 47 groupes ethniques minoritaires aux cultures uniques.La richesse sur le plan culturel constitue aussi un atout charme du Tây Nguyên, avec notamment son espace de la culture des gongs inscrit en 2008 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.Le directeur général adjoint de l’Administration nationale du tourisme du Vietnam (VNAT), Hà Van Sieu, a déclaré que la région est riche en ressources naturelles et en identités culturelles, qui sont des conditions favorables pour développer le tourisme communautaire et expérientiel, comme le voyage aux villages de métiers et l’exploration des cultures des minorités ethniques.Cependant, ces types de tourisme ne se sont pas encore développés de manière proportionnelle, a-t-il estimé.