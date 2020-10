Hanoi (VNA) – Covid-19 oblige, pour cette année, le nombre de touristes étrangers au Vietnam devrait accuser une baisse d’au moins 70% par rapport à 2019. Les Vietnamiens seraient aussi de moitié moins nombreux à voyager à l’intérieur du territoire.

Les sites touristiques incontournables du Vietnam. Photo: dulichvietnam.org



Ces prévisions ont été faites par des professionnels du tourisme qui estiment que pour remédier à la situation, il n’existe aucune autre alternative que la transition numérique.



C’est dans le marketing que la transition numérique des entreprises touristiques est la plus dynamique. L’Administration nationale du tourisme du Vietnam (ANTV) coopère actuellement avec plusieurs partenaires étrangers. Ainsi, Arts and Culture et Youtube de Google participent désormais à la promotion des produits culturels et touristiques vietnamiens.

Pour Hà Van Siêu, directeur adjoint de l’ANTV, le numérique est une tendance de développement inéluctable du secteur. "La transition numérique implique à la fois les entreprises et les consommateurs", affirme-t-il. "Les entreprises doivent constituer une grande base de données sur l’ensemble de ses produits et services. Elles doivent également créer des applications pour les faire connaître sur le marché".

L’ANTV encourage les entreprises à créer des start-up et à appliquer le plus largement possible les nouvelles technologies numériques dans leurs activités, y compris la réalité virtuelle et augmentée. – VOV/VNA