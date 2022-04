Photo d'illustration : VOV/baophapluat.vn



Hanoï (VNA) - A mesure que la couverture vaccinale s’étend sur le Vietnam, le secteur touristique reprend des couleurs. Les collectivités locales rivalisent d’initiatives pour séduire les touristes.



C’est dans le but avoué de faire revenir les touristes, les touristes étrangers en particulier, que la mégapole du Sud vient de lancer une campagne intitulée "Bienvenue à Hô Chi Minh-ville ». Campagne qui devrait impliquer les corps diplomatiques étrangers au Vietnam et tous les professionnels du tourisme de la ville, comme nous l’a expliqué Nguyên Thi Anh Hoa, la directrice du service municipal du tourisme.

«Cette campagne nous permet d’être au plus près des dernières tendances, dans le secteur, et surtout de mieux appréhender le profil-type du voyageur d’aujourd’hui. Grâce au soutien des ambassadeurs et des corps diplomatiques étrangers au Vietnam, nous sommes en droit d’espérer que notre ville sera mieux connue», a-t-elle déclaré.

Dans la province de Thua Thiên Huê, de nouveaux circuits ont été créés. Les voyageurs peuvent ainsi aller admirer le coucher de soleil sur la rivière des parfums ou s’offrir des balades en cyclo-pousse, en ayant revêtu l’ao dai traditionnel…

Dans la province de Quang Ninh, le prix des billets d’entrée à de très nombreux sites a été réduit. C’est par exemple le cas pour la baie d’Ha Long ou le mont Yên Tu. Mais Quang Ninh envisage également d’organiser une série d'événements culturels en été et à l’occasion de la fête de la libération le 30 avril et de la journée internationale du travail le 1er mai, avec notamment un festival du maillot de bain ou encore le carnaval d'Ha Long.

La ville de Da Nang a quant à elle lancé un programme de relance touristique sur le thème «Enjoy Danang». Pour la première fois, des activités nocturnes seront organisées sur la plage de My An. Le festival d'été et le festival de la gastronomie et de la bière 2022 seront organisés dans la zone touristique Sun World Ba Na Hills... - VOV/VNA