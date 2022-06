La visite en hélicoptère, un nouveau circuit proposé à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VOV

Hanoï (VNA) - Cet été 2022 s’annonce effervescent pour le secteur touristique qui a entièrement rouvert depuis début mars. Dès à présent, Hô Chi Minh-Ville a lancé de nouveaux circuits pour tenter de séduire un grand nombre de touristes.



En plus des fameux circuits en banlieue, dans la forêt de mangrove de Cân Gio et les tunnels de Cu Chi par exemple, le service du Tourisme de Hô Chi Minh-Ville propose aujourd’hui différentes activités au centre-ville, comme la balade en bus à deux étages, le cyclotourisme urbain, la visite en bateau dans la rivière de Saïgon ou encore un vol en hélicoptère.



Les agences de voyages locales ont, de leur côté, mis en place de nouveaux produits, comme le camping, le stand up paddle et des randonnées d’aventure en ville. Pour permettre aux touristes de découvrir la mégapole du sud sous plusieurs angles, Saigontourist propose aux touristes des balades en hélicoptère sous trois thèmes différents: «J’aime Saïgon», «Remonter les traces des commandos saïgonnais» et «Saïgon, balade du samedi», a fait savoir sa directrice de marketing et de communication, Hoàng Thùy Linh. «Les circuits en hélicoptère sont associés avec d’autres activités, telles que la visite en bateau dans la rivière de Saïgon et en bus à deux étages et la découverte de la gastronomie du sud dans la zone Binh Quoi», a-t-elle précisé.



Lors du Salon du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, la ville a lancé plusieurs produits de coopération avec les provinces avoisinantes conçus spécialement pour cet été, a indiqué Nguyên Thi Khanh, présidente de l’Association du tourisme municipale. «Hô Chi Minh-Ville a conçu des circuits en collaboration avec le delta du Mékong et les provinces du Sud-Est, dont Tây Ninh, Dông Nai, Binh Duong et Vung Tàu. Notre ‘Triangle touristique’ de Hô Chi Minh-Ville – Lâm Dông – Binh Thuân s’avère également très prometteur pendant cet été», a dit-elle.



Cet été, Hô Chi Minh-Ville mise sur le marché domestique parce qu’elle veut tester les nouveaux circuits auprès des Vietnamiens et les améliorer avant de lancer aux étrangers. Il s’agit d’une démarche de notre étude de marché, a expliqué Lê Truong Hiên Hoà, directeur adjoint du service du Tourisme de Hô Chi Minh-Ville. «Afin d’inciter les touristes à dépenser plus, il est indispensable d’améliorer la qualité des services. Dans cette perspective, nous avons conçu des produits de qualité et plus onéreux, comme des visites en hélicoptère et en paquebot. Nous avons également réalisé plusieurs contrôles de qualité et exigé des entreprises qu’elles s’engagent dans une démarche qualitative», a-t-il déclaré.

Tous les préparatifs sont prêts et Hô Chi Minh-Ville peut donc démarrer sa saison estivale. Sa réussite inspirera les autres provinces et contribuera à la relance économique nationale après deux ans d’interruption.-VOV/VNA