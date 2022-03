Signature de l'accord de coopération entre le Service du Tourisme de Ho Chi Minh-Ville et l’EuroCham pour 2022-202. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Dans l'après-midi du 7 mars, le Service du Tourisme de Ho Chi Minh-Ville a signé des accords de coopération avec la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham) et Vietnam Airport Ground Services Company Limited (VIAGS), dans le but de favoriser la relance et le développement durable du tourisme.



L'accord de coopération entre le Service du Tourisme de Ho Chi Minh-Ville et l’EuroCham pour 2022-2024 vise à promouvoir le développement du tourisme MICE et du tourisme gastronomique. Les deux parties vont également renforcer les activités d'études de marché, la formation de ressources humaines, et partager des expériences dans le tourisme...



Cette coopération aidera la mégapole du Sud à augmenter la possibilité de promouvoir son image à de nombreuses entreprises et citoyens européens au Vietnam, ainsi qu'aux marchés étrangers.



L’accord de coopération entre le Service du Tourisme de Ho Chi Minh-Ville et VIAGS pour 2022-2027 permettra aux deux parties de s’entraider dans l’étude de marché et l’accueil de délégations de MICE dans la ville. Les deux parties échangeront périodiquement des informations sur le développement du tourisme et de l'aviation, coopéreront à l'organisation d'activités et d'événements pour promouvoir le tourisme dans le pays et à l'étranger...-VNA