Hanoi (VNA) – Hanoi s’emploie à promouvoir le développement du tourisme nocturne dont elle fait œuvre de pionnier, permettant aux touristes de profiter au maximum de chaque instant de leur séjour dans la capitale lorsque le soleil se couche.

Spectacles au menu des visites nocturnes de la citadelle impériale de Thang Long. Photo : nhadan.vn

La plupart des visites ont généralement lieu pendant la journée, mais il y a des villes comme Hanoi qui valent la peine d’être vues illuminées : rues piétonnes autour du lac Hoàn Kiêm, rue Trân Nhân Tông-parc Thông Nhât, visites noctures de la citadelle impériale de Thang Long et de la Maison centrale de Hoa Lo, visite thématique du musée de la Littérature.

Capitale millénaire, Hanoi est le lieu de convergence des savoir-faire de la nation, y compris en matière de gastronomie. Rues Ma Mây, Dào Duy Tu, Ta Hiên, Ngu Xa, Tông Duy Tân, ruelle Câm chi… tous ces noms sonnent agréablement à l’oreille de ceux qui ont l’habitude de se restaurer à la tombée de la nuit.

Cependant, le tourisme de Hanoi a fort à faire pour mettre en lumière la nuit comme un facteur de dynamisme économique, d’attractivité, de lien social, de diffusion de la culture, et comme un levier de croissance.

L’activité touristique nocturne de Hanoi souffre encore de nombreuses lacunes, notamment le caractère disparate, spontané des espaces festifs, le manque d’investissement et avant tout, une stratégie globale pour diversifier les expériences touristiques nocturnes et se démarquer.

De nombreux acteurs du secteur ont également constaté un manque de consultation entre usagers et résidents de espaces festifs, des mécanismes et des politiques spécifiques pour inciter les organisations et les particuliers à participer à la chaîne du tourisme nocturne.

Les professionnels de la nuit ont même proposé de rédiger un standard des bonnes pratiques pour les établissements et événements, et de lancer une étude pour mesurer les retombées économiques, directes et indirectes, de la nuit.

L’activité touristique dans l’économie nocturne nécessite la participation de nombreux secteur et de la population. Pour attirer les parties concernées, il faut avoir des mécanismes et politiques adaptés, à partir desquelles Hanoi peut développer des produits touristiques spécifiques tels que le tourisme culturel, le tourisme gastronomique et le tourisme de shopping, a indiqué le vice-président de l’Association des voyagistes du Vietnam, Phung Quang Thang.

Le directeur de l’Institut de recherche sur le développement du tourisme (ITDR), Nguyên Anh Tuân, a expliqué qu’en plus de mécanismes politiques spécifiques, la ville pourrait proposer des services touristiques des deux côtés du fleuve Rouge, construire un centre commercial souterrain comme dans de nombreux pays développés.

Certains d’autres experts ont suggéré d’élargir les espaces de développement économique nocturne, au lieu de se concentrer uniquement sur le vieux quartier de Hanoi.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a récemment rendu public un projet sur certains modèles de développement du tourisme nocturne pour améliorer la compétitivité des destinations touristiques du Vietnam, attirer plus de touristes, augmenter les dépenses et prolonger la durée du séjour.

Le Vietnam cible cinq modèles de tourisme nocturne, à savoir représentations culturelles et artistiques ; sports, soins de santé et de beauté ; shopping, loisirs nocturnes ; visites nocturnes ; introduction à la culture culinaie, restauration nocture.

Selon ce projet, Hanoi et d’autres villes touristiques devront disposeront d’au moins un modèle de développement du tourisme nocture d’ici 2025, et créer un complexe de divertissement nocturne dans les centres touristiques à l’horizon 2030.

Actuellement, le Département municipal du tourisme a élaboré un projet de plan pour organiser une série d’activités visant à développer les produits touristiques nocturnes de Hanoi.

En outre, il a prévu d’organiser un séminaire pour développer les produits touristiques nocturnes, un concours en ligne "La nuit de Hanoi vous souhaite la bienvenue" et de lancer le produit intitulé "Nuit de Hanoi - Le point de contact des émotions".

D’ici la fin de l’année, la ville proposera des visites nocturnes plus exceptionnelles. Si ces produits s'avèrent professionnels et reçoivent les éloges des visiteurs, Hanoï attirera plus de touristes", a souligné la directrice du Département municipal du tourisme, Dang Huong Giang. – VNA