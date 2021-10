Hanoi (VNA) - L'épidémie qui fait rage et la pollution croissante de l'environnement sont la raison pour laquelle le tourisme de santé est devenu une tendance dans le monde. En particulier, la période post-COVID-19 est considérée par les experts bénéfique pour tous les types de services de santé.

Les touristes combinent la méditation et le yoga le long de la côte de Con Dao. (Photo : CTV/Vietnam+)

L'expert en tourisme Nguyen Van Luu a déclaré que d'ici 2022, le tourisme de santé dans le monde atteindra 919 milliards de dollars. Actuellement, ce type de tourisme se développe rapidement de l'Amérique du Nord à l'Europe, l'Asie-Pacifique et cette tendance s'accélérera dans les années à venir.

Ces cinq dernières années, l'Asie a dominé à la fois le nombre de visiteurs et les revenus du tourisme de santé. Si ce type maintient un taux de croissance de 7,5%/an, il contribuera à 18% de la part de l'industrie touristique mondiale.

Le Vietnam est riche en ressources naturelles potentielles, en plantes médicinales, de nombreuses pagodes avec un système de monastères et de paysages attrayants... mais ce type n'a pas été vraiment développé.

Photo : VNA

Nguyen Thi Thanh Huong, directrice générale adjointe de l'Administration du tourisme du Vietnam, a déclaré que la principale raison pour laquelle le tourisme de santé est toujours ouvert au Vietnam est que l'industrie du tourisme n'a pas pleinement étudié son potentiel et n'a pas encore pleinement exploré son potentiel, les orientations et politiques spécifiques dans le développement de ce type.

Actuellement, il n'y a que quelques investisseurs potentiels pour exploiter les sources thermales telles que station thermale de My Lam-Tuyen Quang, Zone touristique des sources chaudes de Quang Hanh - Quang Ninh, station d'eau minérale chaude de Thanh Thuy (Phu Tho)…

De plus, certaines stations proposent des bains de boue, un spa, un sauna, des services de massage tels que la zone touristique des ‘’Cent œufs’’ (Khanh Hoa), la zone touristique V (Hoa Binh)…

Avant la pandémie de COVID-19, en 2018, 350.000 étrangers venaient au Vietnam pour un examen médical et un traitement combinés à une convalescence et dépensaient 2 milliards de dollars. Chaque année, environ 40.000 Vietnamiens se rendaient à l'étranger pour un traitement médical combiné au tourisme et dépensaient des milliards de dollars. Cela montre que non seulement les visiteurs internationaux mais aussi les Vietnamiens sont également des clients potentiels de tourisme de santé.

Le directeur du service du Tourisme de Thua Thien Hue, Tran Huu Thuy Giang, a déclaré que cette province publiera bientôt des mécanismes, des politiques, des orientations de services et de produits pour que les agences touristiques élaborent, relient des circuits et exploitent ce type de tourisme.

Les experts estiment également que le secteur du tourisme doit se coordonner avec celui de la santé pour trouver des solutions pour élargir le type de tourisme de santé et développer un ensemble de critères pour standardiser les services et les procédures d'examen des traitements médicaux dans les établissements touristiques. En outre, il faut encourager les localités et les entreprises à investir et à construire des stations balnéaires de haute qualité, tout en renforçant la propagande et la promotion du tourisme de santé dans et hors du pays. - VNA