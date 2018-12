Photo d'illustration.



Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a approuvé le plan directeur pour l'application des technologies de l'information dans le domaine du tourisme pour la période 2018-2020, avec une orientation jusqu'en 2025.

Selon le projet, l’objectif de 2020 est de numériser toutes les données relatives aux guides touristiques, aux voyagistes internationaux et aux établissements d’hébergement dans tout le pays par les agences étatiques chargées du tourisme aux niveaux central et local, élaborer un système d’information numérique sur les sites touristiques, les établissements de services touristiques et les touristes, développer des applications mobiles pour les voyageurs dans les principales destinations touristiques, y compris des informations sur les destinations et les produits touristiques, l’utilisation des logiciels de traduction automatique dans les musées et les sites touristiques, connecter les agences de gestion de l’État dans le secteur du tourisme, les entreprises touristiques des ressorts central et local...

Le plan indique que d'ici 2025, le développement synchrone de l'écosystème touristique intelligent en association avec le système de connaissances numériques et les modèles urbains intelligents, la promotion de l'utilisation de l'intelligence artificielle, des assistants de visite virtuels et d'autres technologies de pointe pour servir les touristes, les communautés, les entreprises et les agences de gestion de l'Etat dans le tourisme contribuera à l'intégration du Vietnam dans le groupe des 4 pays leader en termes de compétitivité touristique en Asie du Sud-Est.

Le Vietnam vise à augmenter la contribution du secteur touristique au PIB national de 7,5% en 2017 à 12% en 2022, et à créer 3 millions d'emplois directs et 2,5 millions d'emplois indirects. Il vise également à attirer davantage d’investissements nationaux et étrangers dans le secteur et à améliorer la compétitivité de ce secteur.

De janvier à novembre, le nombre de visiteurs étrangers au Vietnam est estimé à plus de 14,1 millions, en hausse de 21,3% par rapport à la même période de 2017.

L'objectif du tourisme vietnamien en 2018 est d'accueillir 15 à 16 millions de visiteurs étrangers. Le quatrième trimestre est la saison touristique des étrangers. Si aucun événement inhabituel ne se produit, l'industrie du tourisme peut attirer 15,7 à 15,8 millions de vacanciers étrangers cette année. –VNA