Photo: thanhnien.vn

Hanoï (VNA) – Les vacances du Nouvel An lunaire arriveront dans une semaine, mais à l’heure actuelle, plusieurs agences de voyages ont bouclé presque tous les voyages pour cette occasion.

Tran Thi Bao Thu, directrice de la communication de l'agence de voyages Fiditour-Vietlux, a constaté que cette année, bien que le pouvoir d'achat soit inférieur aux attentes, le marché du Têt s’avérait plus animé qu’en 2022.

C'est un bon signe pour accélérer le processus de reprise de l'industrie sans fumée du pays en 2023, a-t-elle estimé.

Pour sa part, Nguyen Minh Man, directeur de la communication et du marketing de l'agence de voyages TST Tourist, a précisé que la demande de voyages à l’étranger était plus élevée que celle de voyages à l’intérieur du pays.

Les circuits les plus achetés pour les vacances du Têt 2023 concernent principalement les régions Centre et Nord, Singapour, la Thaïlande, la République de Corée, le Japon, Taïwan (Chine), l'Europe et les États-Unis.

Cette année, le secteur vietnamien du tourisme vise environ 110 millions de touristes, dont 8 millions d’étrangers, pour une recette d’environ 650.000 milliards de dôngs (27,5 milliards de dollars).-VNA