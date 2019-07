Hanoi, 31 juillet (VNA) - Forbes Vietnam vient de publier sa liste des 50 marques vietnamiennes les plus "valorisées" (celles qui pèsent le plus) en 2019.

Vinamilk continue d’occuper la première place de la liste des 50 marques vietnamiennes les plus "valorisées" en 2019 avec une valeur de plus de 2,2 milliards de dollars. Photo: tienphong

Cette année, ces 50 marques les plus puissantes du Vietnam affichent une valeur totale de plus de 9,3 milliards de dollars, soit 1,2 milliard de plus qu’en 2018. Le nombre de marques a nettement augmenté (40 en 2018).Parmi elles, 20 marques ont une valeur de plus de 100 millions de dollars chacune.Vinamilk continue d’occuper la première place avec une valeur de plus de 2,2 milliards de dollars. Elle devance le groupe Viettel avec 2,16 milliards de dollars.Le top 10 de ce classement comprend les grands noms habituels que sont Vinamilk, Viettel, Sabeco, Vinhomes, Masan Consumer, MobiFone, VinaPhone, Vietcombank, FPT et Vincom Retail – unité du groupe Vingroup.La hausse du nombre de marques et de leur valeur est due à la croissance de l’économie nationale et aux bons résultats d’affaires de ces unités.Dans le top 50, les sociétés de produits alimentaires et de produits de consommation sont nombreuses. Les entreprises de la banque-finance, de l’immobilier et des télécommunications représentent toujours une part importante en valeur. - ¨PCV/VNA