Le modèle Wuling HongGuang MiniEV. Photo: Bnews Hanoï (VNA) - La société automobile par actions TMT (TMT Motors) a récemment signé un accord de coopération stratégique avec la coentreprise General Motors (GM) - SAIC - WULING pour fabriquer, assembler et distribuer exclusivement ses voitures électriques au Vietnam.

Selon TMT Motor, GM-SAIC-WULING fournira les composants à la société vietnamienne pour fabriquer, assembler et distribuer exclusivement des voitures électriques de marque Wuling au Vietnam.

Le premier produit à être lancé sur le marché vietnamien est Wuling HongGuang MiniEV, le modèle de mini-voiture électrique le plus vendu au monde en 2020, 2021 et 2022.

Cette voiture sera assemblée à l'usine automobile de TMT Motors dans le district de Van Lam, province de Hung Yen (Nord), avec une capacité de 30.000 véhicules par an. Le nombre de voitures pourrait augmenter dans le temps à venir, selon la feuille de route de cet accord de coopération stratégique.

TMT Motors est une société renommée dans le domaine de la fabrication, de l'assemblage et de la distribution de véhicules utilitaires avec près de 47 ans d'expériences opérationnelles au Vietnam

GM - SAIC - WULING est une alliance entre General Motors des États-Unis représentant près de la moitié des actions, et SAIC Motor et Wuling Motors, de Chine. Il s'agit d'une joint-venture automobile leader mondial avec des ventes totales de plus de 25 millions de véhicules.-VNA