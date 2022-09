La mer à Tân Thành, Gò Công, Tiên Giang. Photo: dulichvietnam.com.vn

Tiên Giang (VNA) - Les districts de Go Công Dông et Tân Phu Dông dans la province de Tiên Giang (delta du Mékong) se concentrent sur le développement de l'écotourisme dans leurs mangroves liée à la promotion de leurs traditions historiques et culturelles.

Go Công Dông abrite la plage de Tân Thành dans la zone maritime de Go Công, la dune de Ong Mao, un site touristique de verger de pommiers, un vestige historique et culturelle national et 13 autres de niveau provincial.

Verger de pommiers de Tan Thanh. Photo: VNA

Tân Phu Dông est doté de la dune de Ngang de 1.617 ha située dans la commune de Phu Tân. C'est une zone d'accrétion naturelle formée d'un écosystème de mangrove riche en biodiversité et en faune marine.

De plus, la dune de Công est la dernière bande de terre du district face à la mer, située entre les estuaires et bordant la mer, ce qui la rend propice à la fois à l’aquaculture et à l’exploitation des fruits de mer, et au développement de l’écotourisme.

Zone d'écotourisme du village de Yen, Tien Giang. Photo: dulichvietnam.com.vn

Lê Thi Hông Tam, vice-présidente du comité populaire de Go Công Dông, a fait savoir que les autorités locales se concentrent sur l’attraction des investissements pour le développement du tourisme, la réalisation de campagnes de promotion et l’ouverture de circuits. Bui Thai Son, président du comité populaire de Tân Phu Dông, a déclaré que le développement de l’écotourisme marin augmentera la valeur des ressources naturelles, conservera et développera durablement les écosystèmes marins et de mangrove.