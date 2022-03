Tien Giang, 1er mars (VNA) - La province de Tien Giang, dans le delta du Mékong, a réalisé d'importants investissements dans l'expansion de son système de transport qui se connecte à d'autres localités régionales afin de stimuler le développement économique local.

Une section de l'autoroute Trung Luong - My Thuan. Photo: VNA

Tran Van Bon, directeur du service provincial des Transports, a déclaré que Tien Giang a mobilisé des investissements de toutes les sources, notamment des investissements étrangers, dans le système d'infrastructure socio-économique.

Le service a fait des recommandations au Comité populaire provincial sur la modernisation des grands travaux de transport.

Ils comprennent le contournement de la route nationale 1 à travers le chef-lieu de Cai Lay, l'autoroute Trung Luong - My Thuan; la route provinciale 872B (à travers le district de Go Cong Tay) de la route nationale 50 au terminal de ferry de Tan Long, l'agrandissement de quatre ponts étroits sur la route nationale 1 à travers la province, ainsi que la construction de la nouvelle route provinciale 878 vers la zone industrielle au sud-est de Tan Phuoc, et une route le long de la rivière Tien (du bourg de Cai Be au pont My Thuan), selon le responsable.

Photo : VNA

Tran Van Bon a souligné que les travaux de transport de la connectivité régionale ont contribué à stimuler le développement socio-économique de Tra Vinh et de la région dans son ensemble.

Pendant ce temps, Huynh Thanh Binh, président du comité populaire du district de Go Cong Tay, a déclaré que la route provinciale 872B est un travail important qui supprime le goulot d'étranglement du transport pour le complexe industriel de Long Binh dans le bourg de Long Binh. Il a créé un corridor important facilitant les activités commerciales et ouvert des opportunités de développement économique pour toute la région.

Pendant ce temps, la route provinciale reliant la zone industrielle dans la région sud-est du district de Tan Phuoc à l'autoroute Ho Chi Minh Ville-Trung Luong a rendu le système de transport des parcs industriels Tan Phuoc 1 et 2 plus fluide.

L'année dernière, Tien Giang a mis cinq ponts en service pour un coût total de plus de 638 milliards de dongs (27,96 millions de dollars).

Tran Van Dung, vice-président du Comité populaire provincial, a déclaré qu'à l'avenir, Tien Giang continuera de privilégier le développement du système d'infrastructures dans les zones urbaines centrales des trois principales régions économiques de la ville de My Tho, du chef-lieu de Go Cong et du bourg de Cai Lay.

Parallèlement, elle modernisera le système de transport urbain pour atteindre son objectif de devenir une province de Nouvelle ruralité en 2025. - VNA